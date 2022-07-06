Першою тривога почалась вже традиційно на Одещині, повідомляє 24 канал. Там сирени увімкнули орієнтовно о 02:36 6 липня, опісля – в інших областях з різницею у декілька хвилин.

Минулої ночі Під час повітряної тривоги вибухи чули в Харкові та Дніпрі

У всіх областях оголосили про повітряну тривогу

Відомо, що повітряна тривога оголошена:

у Центрі України;

на Півночі;

на Півдні;

на Сході.

Сирени згодом увімкнули на Хмельниччині, Буковині, Львівщині, Закарпатті, Прикарпатті, Тернопільщині, Рівненщині та Волині.

Варто зауважити, що немає змоги повідомити про загрози ракетних ударів на території Херсонської області та в Криму, адже ці землі тимчасово окуповані Росією.

Натомість на Луганщині повітряна тривога триває з 4 квітня – там постійна загроза ракетних обстрілів.

Коротко про атаку на Україну 5 липня

5 липня ближче до 3 години ночі, тобто орієнтовно в аналогічний час, у всіх областях України оголосили про повітряну тривогу. Вона тривала майже до 5 ранку.

Орієнтовно о 4 годині 5 липня люди повідомили про вибухи в Харкові, Дніпрі та на Сумщині. Зокрема, тоді стало відомо про 6 – 7 вибухів у Дніпрі та 4 у Шостці, що на Сумщині. Окрім того, за інформацією дніпровських телеграм-каналів, у передмісті розпочалася пожежа.

Згодом стало відомо, що вранці 5 липня ворог масовано вдарив по Миколаєву. У місті виникли дві потужні пожежі.

Ввечері 5 липня знову оголосили про повітряну тривогу на всій території країни. Вибухи пролунали на Хмельниччині. Згодом місцева влада повідомила, що по місту запустили 4 ракети. Одну – вдалось збити системі ППО, три інші – влучили на територію однієї з громад Хмельницького району. Одна людина поранена.

Володимир Зеленський прокоментував дії Росії. Зокрема, президент України сказав, що Москва робить так, щоб навіть кілька днів без тривоги відчувалися як терор. Зеленський нагадав людям: "У неї (мовиться про Росію – 24 канал) одне завдання – забрати життя у народу. Залякати людей, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалися як частина терору".

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