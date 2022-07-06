Першою тривога почалась вже традиційно на Одещині, повідомляє 24 канал. Там сирени увімкнули орієнтовно о 02:36 6 липня, опісля – в інших областях з різницею у декілька хвилин.
Минулої ночі Під час повітряної тривоги вибухи чули в Харкові та Дніпрі
У всіх областях оголосили про повітряну тривогу
Відомо, що повітряна тривога оголошена:
- у Центрі України;
- на Півночі;
- на Півдні;
- на Сході.
Сирени згодом увімкнули на Хмельниччині, Буковині, Львівщині, Закарпатті, Прикарпатті, Тернопільщині, Рівненщині та Волині.
Варто зауважити, що немає змоги повідомити про загрози ракетних ударів на території Херсонської області та в Криму, адже ці землі тимчасово окуповані Росією.
Натомість на Луганщині повітряна тривога триває з 4 квітня – там постійна загроза ракетних обстрілів.
Коротко про атаку на Україну 5 липня
- 5 липня ближче до 3 години ночі, тобто орієнтовно в аналогічний час, у всіх областях України оголосили про повітряну тривогу. Вона тривала майже до 5 ранку.
- Орієнтовно о 4 годині 5 липня люди повідомили про вибухи в Харкові, Дніпрі та на Сумщині. Зокрема, тоді стало відомо про 6 – 7 вибухів у Дніпрі та 4 у Шостці, що на Сумщині. Окрім того, за інформацією дніпровських телеграм-каналів, у передмісті розпочалася пожежа.
- Згодом стало відомо, що вранці 5 липня ворог масовано вдарив по Миколаєву. У місті виникли дві потужні пожежі.
- Ввечері 5 липня знову оголосили про повітряну тривогу на всій території країни. Вибухи пролунали на Хмельниччині. Згодом місцева влада повідомила, що по місту запустили 4 ракети. Одну – вдалось збити системі ППО, три інші – влучили на територію однієї з громад Хмельницького району. Одна людина поранена.
- Володимир Зеленський прокоментував дії Росії. Зокрема, президент України сказав, що Москва робить так, щоб навіть кілька днів без тривоги відчувалися як терор. Зеленський нагадав людям: "У неї (мовиться про Росію – 24 канал) одне завдання – забрати життя у народу. Залякати людей, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалися як частина терору".
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