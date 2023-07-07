В части областей была длительная тревога: сообщали об угрозе применения БПЛА

В ночь на 7 июля во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщали об угрозе применения БПЛА.

Уже можно покидать укрытие, ведь объявили об отбоях. Опасность вражеской атаки прошла.

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Украинцев также призывают доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну. Российские оккупанты атакуют Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.

В Воздушных силах сообщили об отбоях в областях.

В Киеве, Киевской и Черкасской областях известили об отбое тревоги.Воздушные силы ВСУ подтвердили угрозу Киевской, Одесской и Черкасской областям.Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об опасности атаки БПЛА. Об угрозе сообщают жителям таких областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Луганской (там тревога продолжается с 4 апреля 2022 года).

В ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Львов "Калибрами". Из 10 ракет 7 ракет были уничтожены защитниками украинского неба. Враг унес жизни не менее 7 человек. Кроме того, известно о 40 пострадавших.