Почти во всех регионах Украины – тревоги: бегите в укрытие

В большинстве регионов Украины около 13:40 объявили воздушную тревогу. Людям следует немедленно спуститься в укрытие.

На данный момент это касается почти всех областей.

Важно Оккупанты ударили по Одесской области 4 крылатыми ракетами из стратегической авиации

Где объявили тревогу

Житомирская область,

Винницкая,

Киевская,

Черкасская,

Кировоградская,

Николаевская,

Одесская,

Днепропетровская,

Черниговская,

Полтавская,

Сумская,

Харьковская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Ивано-Франковская,

Львовская,

Волынская,

Ровненская,

Закарпатская.

На данный момент тревогу не объявляли только в Черновицкой и Херсонской областях. В последней из-за оккупации пока не раздаются сирены.

Слышны взрывы

Добавим, что в 14.20 сообщают о взрывах в Одессе. Это уже второй раз за сутки. Кроме того, жители видят ракеты.

Детали пока не известны.

Не игнорируйте тревоги

Напомним, что в укрытии нужно находиться, пока не прозвучит сигнал об отбое тревоги. О нем скажут на официальных ресурсах. Если по определенным причинам нет возможности пойти в укрытие, следует придерживаться хотя бы правила двух стен дома. Одна стена будет сдерживать ударную волну, другая будет защищать от обломков.

Могут быть провокации

Особенно бдительными следует быть в эти выходные, то есть 7 – 9 мая. В Минобороны сообщали, что враг может готовить провокации в эти дни. Дата 9 мая для оккупантов является, так сказать, "сакральной". Они празднуют День победы во Второй мировой и устраивают "парад" и "победобесие".

Кроме того, предполагается, что в этот день Путин может объявить официально войну Украине и начать мобилизацию. Поэтому неизвестно, что россиянам придет в голову. Украинские власти предостерегают, что могут быть сильные обстрелы. Следовательно, власти настоятельно рекомендуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги. С этой просьбой к украинцам обратился и президент Владимир Зеленский.

Кроме того, граждан просят оставаться дома и не идти в места скопления людей – к памятникам и монументам, например. Мэры некоторых городов посоветовали людям уехать на выходные. В частности, городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Утренние обстрелы

Утром 7 мая в нескольких областях уже объявили воздушную тревогу. Россияне нанесли там ракетные удары.

Россияне ударили по Одесской области 4 крылатыми ракетами из стратегической авиации. Это произошло около 11:40. Люди услышали звуки взрывов. Впоследствии информация подтвердилась. О разрушениях, жертвах или пострадавших пока не сообщают.

Ракетный удар нанесли и по городу Карловка, что в Полтавской области. Ракета прилетела в объект инфраструктуры. От ударной волны выбило стекла в зданиях рядом. Вспыхнул пожар, но спасатели быстро с ним справились. К счастью, пострадавших и жертв не было.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили одну ракету на Полтавщине.

Также утром враг нанес ракетный удар по Краснограду на Харьковщине. Жертв и пострадавших вроде бы нет, но эту информацию еще выясняют.

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