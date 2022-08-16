Во многих областях Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

16 августа 2022 , 14:07
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Сегодня в обед в большинстве областей начала раздаваться воздушная тревога. Жителей регионов, где объявили об опасности, призываем перейти в укрытие или бомбоубежище.

Так, в обед 16 августа на Севере, Центре и Западе Украины объявили о воздушной тревоге.

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В каких регионах объявлена воздушная тревога

  • Киев и Киевская область,
  • Черниговская область,
  • Черкасская область,
  • Кировоградская область,
  • Житомирская область,
  • Винницкая область,
  • Ровенская область,
  • Волынская область,
  • Тернопольская область,
  • Хмельницкая область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Львовская область,
  • Черновицкая область,
  • Закарпатская область.

Кроме этого, воздушная тревога объявлена в Луганской области. В этом регионе она не прекращается с 4 апреля.

Воздушная тревога в обед 16 августа / Скриншот из еКарта

Важно! Не распространяйте адреса "прилетов" и не публикуйте в соцсетях фото/видео с последствиями вражеских обстрелов. Это помогает врагу корректировать огонь.

Как вести себя во время воздушной тревоги

  • Перекройте воду, газ и выключите электрические приборы. Возьмите с собой средство связи и документы.
  • Помогите добраться до безопасного места маломобильным соседям и людям с инвалидностью. Не покидайте на произвол судьбы и домашних любимцев, поскольку невозможно предугадать, когда вы сможете вернуться домой.
  • После этого как можно быстрее перейдите в ближайшее укрытие или убежище. Если вы не можете покинуть дом, по крайней мере придерживайтесь правила "двух стен".
  • Покидайте укрытие или безопасное место лишь после отбоя.

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Автор: Анастасія Кушпіт