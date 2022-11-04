Во многих областях Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

Во многих областях Украины 4 ноября была объявлена воздушная тревога. Людей призывают немедленно уходить в укрытие.

Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Заметьте Где в Украине не будет света: графики отключений на 4 ноября

По состоянию на 16:01 об угрозе уведомляют жителей:

Винницкой области;

Киевской области;

Черкасской области;

Хмельницкой области;

Житомирской области;

Буковины;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Запорожской области;

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Харьковской области;

Сумской области.

Зеленский обсудил воздушный щит с американскими сенаторами

Владимир Зеленский после массированных российских атак подчеркнул, что воздушный щит над Украиной должен быть. В частности, об этом украинский лидер говорил с прибывшими в Киев сенаторами США Кристофером Кунсом и Робом Портманом.

Президент поблагодарил сенаторов за поддержку, которую Штаты оказывают Украине. Рассказал о ситуации на фронте, а также – о ракетном терроре России.