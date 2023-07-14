По всей Украине – воздушная тревога: в небо взлетел МИГ-31К

По всей Украине днем 14 июля была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что в небо взлетел вражеский МИГ-31К. Он может нести ракеты "Кинжал".

Украинцев призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Обратите внимание Причина тревог украинцев: что известно о самолете МиГ-31К, который несет ракеты "Кинжал"

Кроме того, людей просят доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную борьбу и активно атакует Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.

Воздушная тревога днем 14 июля началась около 18:36. Впоследствии она распространилась по всей территории Украины.

Вся Украина – ракетная опасность. Вылет МиГ-31К взлет с аэродрома Саваслейка,

– заявили в Воздушных силах ВСУ.

Сейчас у россиян – достаточно ракет

Роман Свитан – полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор – заявил, что сейчас россияне имеют достаточное для атаки количество ракет. Сейчас у окупантов их около сотни. Атаковать территорию Украины российские захватчики могут в любой момент. Нужно быть готовым и заботиться о своей безопасности. Необходимо оперативно реагировать на тревоги.