По всей территории Украины – воздушная тревога

Российские убийцы продолжают производить ракеты по территории Украины. По состоянию на 12.40 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

Сначала ракетную опасность объявили в Житомирской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях.

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Со временем системы оповещения сработали во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях.

Около 11.40 воздушную тревогу объявили еще в нескольких областях Украины. Речь идет про:

Сумскую область;

Полтавскую;

Харьковскую;

Днепропетровск;

Запорожскую;

Донецке;

Кировоград.

А затем она прозвучала также на Юге Украины – в Одесской и Николаевской областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:42 26 июня / Скриншот 24 канала

Воздушная тревога также находится в Луганской области. Она проходит там с 4 апреля – уже 83-й день. Кроме этого, нет информации о ракетной опасности на Херсонщине и в Крыму, потому что эти территории временно оккупированы. Россияне выключили систему оповещения.

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Что делать, когда раздаются сирены

Даже когда вы находитесь вдали от боевых действий, то все равно не стоит пренебрегать воздушной тревогой. После сигнала следует выключить газ, свет, воду и немедленно спуститься в ближайшее укрытие. С собой взять воду, павербанк, документы и еду. Также следует оповестить о ракетной опасности соседей и помочь спуститься в подвал маломобильным группам населения.

Если же укрытие ненадежно или его вообще нет, то ищете безопасное место по правилу "двух стен". Не оставляйте укрытие до отбоя воздушной тревоги.

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