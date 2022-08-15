Воздушная тревога почти по всей Украине: позаботьтесь о безопасности, находитесь в укрытиях

Около 22:30 15 августа во многих регионах Украины раздались звуки воздушной тревоги. Людей призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Жители некоторых областей по состоянию на 23.00 уже сообщили о взрывах. В частности, речь идет о Харькове и Никополе.

Главное Неудачный штурм врага, Рада продолжила военное положение: главное за 173 день войны

Взрывы в Харькове

Враг не перестает обстреливать Харьков. Город страдает от вражеских атак каждый день. Около 22:30 в области объявили воздушную тревогу, а уже в 22:35 – слышали взрывы. Тревога длилась пол часа, в 22:56 был отбой.

Впрочем, жители области снова услышали сигналы сирен в 23:02, тогда услышали повторные взрывы.

Городской глава Харькова Игорь Терехов прокомментировал вечерние обстрелы. Он отметил, что на этот раз удар артиллерийский. К тому же всего за полчаса оккупанты совершили на город по меньшей мере две атаки.

Харьков снова под артиллерийским обстрелом. В настоящее время Киевский район. Прошу всех быть осторожными, соблюдать правила двух стен,

– написал он.

В Никополе тоже слышали взрывы

Также в 22.52 жители Никополя сообщили о звуках взрывов. Воздушная тревога прозвучала уже после – в 23:07.

Воздушная тревога раздается в следующих областях:

Львовская

Винницкая

Черкасская

Полтавская

Харьковская

Кировоградская

Одесская

Николаевская

Днепропетровская

Запорожская

Херсонская

Донецкая

Луганская

, что во время тревоги следует немедленно откладывать все дела и направляться к укрытию гражданской защиты. Находитесь там до тех пор, пока не известят об отбое. Только тогда можно выходить, ведь в противном случае – подвергаете себя опасности!