В ОК "Юг" сообщили, что по состоянию на 8:00 в Черном море на дежурстве находились 7 кораблей. Уже в 9:38 первые сигналы тревоги услышали жители Запорожской области, пишет 24 Канал.
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Была угроза ракетных ударов
Как выглядит карта воздушных тревог на 10:00 / Скриншот
Предыдущая ракетная атака по Украине: что известно
- 16 июня российские оккупанты атаковали столицу и область "Кинжалами" и "Калибрами". Их и еще 2 дрона смогли сбить силы ПВО.
- В результате атаки в Киевской области пострадали двое детей, мужчина и пожилая женщина. Их отбросило ударной волной. Повреждения также получили 15 жилых домов, 3 – были уничтожены полностью. В Киеве о пострадавших и разрушении информации не поступало.
- Следует отметить, что во время воздушной тревоги и обстрелов в столице находились лидеры стран Африки. Достаточно символично, что целью их визита было обсуждение "мирного плана" окончания войны.