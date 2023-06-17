В ОК "Південь" повідомили, що станом на 8:00 у Чорному морі на чергуванні перебували 7 кораблів. Вже о 9:38 перші силнали тривоги почули жителі Запорізької області, пише 24 Канал.

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Є загроза ракетних ударів

09:52 На сході України – ракетна небезпека. На цьому наголосили Повітряні сили.

09:48 У Повітряних силах повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння у Миколаївській, Кіровоградській областях.

09:45 Тривога поширилась на Миколаївську, Донецьку, Полтавську, Харківську та Кіровоградську області.

09:43 Повітряну тривогу оголосили на Дніпропетровщині.

09:38 Сирени завили у Запорізькій області.

Як виглядає карта повітряних тривог станом на 10:00 / Скриншот

Попередня ракетна атака по Україні: що відомо