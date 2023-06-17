В ОК "Південь" повідомили, що станом на 8:00 у Чорному морі на чергуванні перебували 7 кораблів. Вже о 9:38 перші силнали тривоги почули жителі Запорізької області, пише 24 Канал.

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Є загроза ракетних ударів

Як виглядає карта повітряних тривог станом на 10:00 / Скриншот

Попередня ракетна атака по Україні: що відомо

  • 16 червня російські окупанти атакували столицю та область "Кинджалами" та "Калібрами". Їх та ще 2 дрони змогли збити сили ППО.
  • Внаслідок атаки на Київщині постраждали двоє дітей, чоловік та літня жінка. Їх відкинуло ударною хвилею. Пошкоджень також зазнали 15 житлових будинків, 3 – було знищено повністю. У Києві про постраждалих та руйнування інформації не надходило.
  • Варто наголосити, що під час повітряної тривоги та обстрілів у столиці перебували лідери країн Африки. Доволі символічно, що метою їхнього візиту було обговорення "мирного плану" закінчення війни.