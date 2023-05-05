В Украине звучала масштабная тревога: в Донецкой области есть попадания

В части областей Украины была объявлена воздушная тревога. По предварительной информации, возможен пуск со стратегической авиации Ту-95 ракет Х-101 с Каспийского направления.

По состоянию на 16:46 воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Изменения тактики России нет, – Маляр об активизации атак оккупантов

Россияне обстреляли Донецкую область из комплекса С-300. В Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", в Краматорске – повреждено админздание НКМЗ. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Последствия обстрелов Донбасса / Фото Павла Кириленко

Предыдущая тревога в Украине

Ночью 4 мая в Украине звучала воздушная тревога. Причиной тому стал запуск врагом беспилотников.

Тревога 4 мая звучала с 02:03 до 06:02.

Как стало известно впоследствии, террористы выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе Shahed-136/131. Наша противовоздушная оборона уничтожила 18 этих ударных БПЛА, а также разведывательный беспилотник.

Попадания были в Одесской области. К счастью, никто не пострадал во время атаки оккупантов.

Во всех областях Украины отменили воздушную тревогу.Тревога продолжает звучать в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.В Украине начались отбои воздушной тревоги.Мониторинговые группы сообщают, что новых целей не обнаружено.Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко заявил, что сохраняется угроза ракетного удара с использованием стратегической авиации врага.Оккупанты также могут запускать фальш-цели.Киевская областная военная администрация отметила ракетную опасность. Украинцев призывали перейти в укрытие и находиться там до окончания воздушной тревоги.Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак также призвал не игнорировать сигналы тревоги.В Полтавской ОВА призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги и не пренебрегать своей безопасностью. "Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ!" – сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.В сети сообщают, что ракеты уже находятся в воздушном пространстве Украины – они вошли с Востока страны.Радио.Свобода заявило, что россияне обстреляли ракетами Краматорск. Также о взрывах сообщают в Славянске. Вероятно, в Донецкой области было попадание ракеты типа Х-22.Тревога распространилась также на Черниговскую, Киевскую, Житомирскую и Винницкую области.Мониторинговые группы сообщают о возможных пусках ракет типа Х-101 из стратегической авиации Ту-95. Кроме того, по предварительной информации, были осуществлены пуски Х-22 с Ту-22м3. Также сообщают, что сейчас в воздухе 4 борта Ту-22м3, которые перешли на боевые частоты, и 2 борта Ту-95мс.