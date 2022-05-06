Во многих регионах Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

6 мая 2022 , 13:00
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Воздушная опасность во многих областях Украины. Нужно спуститься в укрытия для безопасности.

Воздушная тревога в 9 областях Украины. Информацию о ней и обновления по другим областям можно просмотреть онлайн на специальной карте.

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В каких регионах воздушная опасность

Воздушную тревогу около 13:00 6 мая объявили в таких областях:

  • Черниговская;
  • Киевская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Луганская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Николаевская.
 
Автор: Оксана Княжик