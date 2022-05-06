Во многих регионах Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие
6 мая 2022 , 13:00Читати новину українською
Воздушная опасность во многих областях Украины. Нужно спуститься в укрытия для безопасности.
Воздушная тревога в 9 областях Украины. Информацию о ней и обновления по другим областям можно просмотреть онлайн на специальной карте.
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В каких регионах воздушная опасность
Воздушную тревогу около 13:00 6 мая объявили в таких областях:
- Черниговская;
- Киевская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Николаевская.