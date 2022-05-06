Повітряна тривога є у 9 областях України. Інформацію про неї та оновлення щодо інших областей можна переглянути онлайн на спеціальній мапі.
До теми У Миколаєві чули вибух: залишайтесь в укритті
У яких регіонах повітряна небезпека
Повітряну тривогу близько 13:00 6 травня оголосили у таких областях нашої держави:
- Київська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Луганська;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Миколаївська.
Радимо слідкувати за картою, де можна дізнатись, коли і де саме є повітряна небезпека й не нехтувати правилами й спускатись у бомбосховище. Регіони, в яких лунають сирени, позначені червоним кольором. Ворог активізував свої атаки по всій території України. Адже російські загарбники мають підступний план, щоб знищити нашу інфраструктуру. Тому, не залежно від того, в якому куточку держави ви перебуваєте, прямуйте в безпечне місце.