Повітряна тривога є у 9 областях України. Інформацію про неї та оновлення щодо інших областей можна переглянути онлайн на спеціальній мапі.

До теми У Миколаєві чули вибух: залишайтесь в укритті​

У яких регіонах повітряна небезпека

Повітряну тривогу близько 13:00 6 травня оголосили у таких областях нашої держави:

Київська;

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Луганська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська.

Радимо слідкувати за картою, де можна дізнатись, коли і де саме є повітряна небезпека й не нехтувати правилами й спускатись у бомбосховище. Регіони, в яких лунають сирени, позначені червоним кольором. Ворог активізував свої атаки по всій території України. Адже російські загарбники мають підступний план, щоб знищити нашу інфраструктуру. Тому, не залежно від того, в якому куточку держави ви перебуваєте, прямуйте в безпечне місце.