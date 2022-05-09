В большинстве регионов Украины – воздушная тревога: пройдите в укрытие

В большинстве регионов Украины по состоянию на 19:30 9 мая звучит воздушная тревога. Людей призывают немедленно уходить в укрытие.

Находиться в укрытиях гражданской защиты необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это правило спасает жизнь, напоминает 24 канала.

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О воздушной тревоге сообщают жителям:

Винницкой области;

Черкасской области;

Киевской области;

Житомирской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецкой области;

Луганская области.

Обновленные данные Генштаба ВСУ

Около 19:40 СМИ сообщили, что в Одессе и области прогремели взрывы . Вероятно, работают силы ПВО. В то же время, официального подтверждения или опровержения информации пока нет.

В 18:00 Генштаб ВСУ обнародовал последние новости о ситуации в Украине. Наши защитники и защитницы уже 75 суток героически защищают украинскую землю от русских захватчиков.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 9 мая российские захватчики активизировались по 2 направлениям:

Слобожанском;

Донецком.

Между тем, на Волынском и Полесском направлениях активных действий враг не проводил.

Генштаб ВСУ сообщил, что вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры остается высокой. Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги и уходить в укрытие гражданской защиты.

Фактически на всех направлениях враг осуществил перегруппировку. Однако все попытки россиян наступать не приводят ни к какому успеху.

Данные Минобороны

Александр Мотузяник – спикер Министерства обороны – сообщил, что к границе между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью российские захватчики стянули тяжелую артиллерию и системы ракетно-залпового огня. Очевидно, это делают для подготовки к боям с украинскими защитниками и защитницами за эту территорию.

Потери врага

По данным Генштаба, по состоянию на 9 мая украинские герои ликвидировали уже 25 650 российских оккупантов.

Также удалось уничтожить:

танков – 1145;

боевых бронированных машин – 2764;

артиллерийских систем – 513;

РСЗВ / MLRS – 185;

средств ПВО – 87;

самолетов – 199;

вертолетов – 158;

автомобильной техники и автоцистерн – 1970;

кораблей / катеров – 12;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;

специальной техники – 41;

крылатых ракет – 94.

Важно – данные Генштаба по ситуации на фронте: смотрите видео