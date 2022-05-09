В большинстве регионов Украины – воздушная тревога: пройдите в укрытие

9 мая 2022 , 19:25
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В большинстве регионов Украины по состоянию на 19:30 9 мая звучит воздушная тревога. Людей призывают немедленно уходить в укрытие.

Находиться в укрытиях гражданской защиты необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это правило спасает жизнь, напоминает 24 канала.

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О воздушной тревоге сообщают жителям:

  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области;
  • Луганская области.
Заметьте! Около 19:40 СМИ сообщили, что в Одессе и области прогремели взрывы . Вероятно, работают силы ПВО. В то же время, официального подтверждения или опровержения информации пока нет.

Обновленные данные Генштаба ВСУ

В 18:00 Генштаб ВСУ обнародовал последние новости о ситуации в Украине. Наши защитники и защитницы уже 75 суток героически защищают украинскую землю от русских захватчиков.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 9 мая российские захватчики активизировались по 2 направлениям:

  • Слобожанском;
  • Донецком.

Между тем, на Волынском и Полесском направлениях активных действий враг не проводил.

Генштаб ВСУ сообщил, что вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры остается высокой. Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги и уходить в укрытие гражданской защиты.

Фактически на всех направлениях враг осуществил перегруппировку. Однако все попытки россиян наступать не приводят ни к какому успеху. 

Данные Минобороны

Александр Мотузяник – спикер Министерства обороны – сообщил, что к границе между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью российские захватчики стянули тяжелую артиллерию и системы ракетно-залпового огня. Очевидно, это делают для подготовки к боям с украинскими защитниками и защитницами за эту территорию.

Потери врага

По данным Генштаба, по состоянию на 9 мая украинские герои ликвидировали уже 25 650 российских оккупантов. 

Также удалось уничтожить:

  • танков – 1145;
  • боевых бронированных машин – 2764;
  • артиллерийских систем – 513;
  • РСЗВ / MLRS – 185;
  • средств ПВО – 87;
  • самолетов – 199;
  • вертолетов – 158;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1970;
  • кораблей / катеров – 12;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;
  • специальной техники – 41;
  • крылатых ракет – 94.

Важно – данные Генштаба по ситуации на фронте: смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало