Во многих регионах Украины воздушная тревога: пройдите в укрытие

Во многих областях Украины раздалась воздушная тревога. Немедленно отправляйтесь к укрытию и оставайтесь там, пока не будет сигнала об отбое. Это может спасти вам жизнь.

Украинцев снова предупредили о возможной угрозе ракетного удара. Рассказываем, в каких областях раздалась воздушная тревога и откуда враг мог атаковать наше государство.

Читайте также У Зеленского заявили о новой тактике ракетных атак со стороны России: когда ждать нового удара

Где звучит воздушная тревога

Харьковская;

Запорожская;

Днепропетровская;

Кировоградская;

Донецкая;

Полтавская;

Сумская;

Николаевская;

Одесская;

Херсонская;

Луганская области.



Карта воздушных тревог по состоянию на 13:30 / Скриншот карты

Откуда была угроза удара

Начнем с того, что ближе к полудню воздушная тревога уже звучала на Востоке, но тогда не поступало никаких сообщений о прилетах. Уже в 12:33 сирены снова раздались в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях. После чего карта уведомлений продолжила "краснеть".

В 12:34 в телеграм-канале monitor сообщили, что в восточных областях наблюдается активность тактической авиации. Именно поэтому там и раздаются воздушные тревоги. Но угроза может подстерегать не только от самолетов врага.

Вскоре появилась информация о том, что в 12:55 из аэродрома "Энгельс-2" вылетели сразу три Ту-95мс. По имеющимся данным, эти воздушные суда отправились в направлении Украины. По состоянию на 13:44 известно, что полет проходит в режиме радиомолчания. Он может быть как тренировочным, так и частью спланированной атаки. Будьте осторожны!

К слову, в 13:35 поступило сообщение от издания "Грунт". В нем говорится, что в Николаевской области слышали взрывы. Никакой информации об их характере пока не поступало.

Боевые корабли готовы к атакам

Во время телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала об угрозе с Черного моря. По имеющимся у ведомства данным, враг вывел в акваторию сразу 18 своих судов. Причем среди корабельной группировки 4 ракетоносителя "Калибров", на которых сразу 24 такие ракеты.

По словам Гуменюк, враг не прекращает "бряцать оружием". Кроме того, оккупанты устраивают психологическое давление на украинцев. Их, к слову, спикер ОК "Юг" призвала быть готовыми к возможным атакам и не игнорировать воздушную тревогу.