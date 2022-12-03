Українців вкотре попередили про можливу загрозу ракетного удару. Розповідаємо, в яких областях пролунала повітряна тривога та звідки ворог міг атакувати нашу державу.

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Де лунає повітряна тривога

Харківська;

Запорізька;

Дніпропетровська;

Кіровоградська;

Донецька;

Полтавська;

Сумська;

Миколаївська;

Одеська;

Херсонська;

Луганська області.



Карта повітряних тривог станом на 13:30 / Скриншот карти

Звідки була загроза удару

Почнімо з того, що ближче до полудня повітряну тривогу вже озвучували на Сході, але тоді не надходило жодних повідомлень про прильоти. Уже об 12:33 сирени знову залунали на Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Після чого карта сповіщень продовжила "червоніти".

Об 12:34 у телеграм-каналі monitor повідомили, що у східних областях спостерігається активність тактичної авіації. Саме тому там і лунають повітряні тривоги. Але загроза може чатувати не лише від літаків ворога.

Невдовзі з'явилася інформація про те, що об 12:55 з аеродрому "Енгельс-2" вилетіли відразу три Ту-95мс. За наявними даними, ці повітряні судна вирушили у напрямку України. Станом на 13:44 відомо, що політ відбувається у режимі радіомовчання. Він може бути як тренувальним, так і частиною спланованої атаки. Будьте обережними!

До слова, об 13:35 надійшло повідомлення від видання "Ґрунт". У ньому йдеться про те, що на Миколаївщині чули вибухи. Жодної інформації щодо їхнього характеру поки не надходило.

Бойові кораблі готові до атак

Під час телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про загрозу з Чорного моря. За наявними у відомства даними, ворог вивів в акваторію відразу 18 своїх суден. Причому серед корабельного угруповання 4 ракетоносії "Калібрів", на яких відразу 24 такі ракети.

За словами Гуменюк, ворог не припиняє "брязкати зброєю". Крім того, окупанти влаштовують психологічний тиск на українців. Їх, до слова, речниця ОК "Південь" закликала бути готовими до можливих атак і не ігнорувати повітряну тривогу.