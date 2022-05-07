Во время грозы сильно затопило Ровно: фото и видео

В субботу, 7 мая, в Ровно пришла первая гроза. Ненастье не прошло бесследно – из-за сильного ливня затопило некоторые районы города.

Ливень длился всего полчаса, но этого оказалось достаточно, чтобы машины начали плавать. Местные издания пишут, что это "традиционная" ситуация.

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Последствия ненастья в Ровно

На сегодняшний день в западных областях местами прогнозировали кратковременные дожди с грозами и так и случилось – дождливо и гремело в ряде регионов.

В Ровно ливень подтопил перекресток улиц Даниила Галицкого – Киевской – Костромской близ Центрального автовокзала.

Центр города также затопило – в районе перехода возле Златы Плазы и по улице Чорновила "плавали" автомобили. А возле магазина "Антошка" на майдане Независимости образовалась огромная лужа.

Также новое "озеро" возникло у городского управления инфраструктуры и благоустройства у центрального рынка.

Кроме сильного ливня, в Ровненской области прошел град размером с горох.

Заметим, что такая же погода в западной части Украины прогнозируется и на воскресенье, 8 мая. Согласно прогнозам, солнце будет сиять только утром, но почти весь день будет облачно. Также в этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами.

Важно: Синоптики предостерегают, что 8 и 9 мая по территории Украины будет проходить атмосферный фронт. В эти дни может идти дождь, иногда будут грозы. Желательно не выходить из дома без зонта.

10 мая еще тоже может немного идти дождь, но на 11 число месяца уже прогнозируют солнце, хотя в Центре может несколько похолодеть.

Советуем обратить внимание, что ночи еще холодные. Так что даже если в вашем городе тепло, учтите, что с закатом начинает холоднеть.

Что ожидает Украину на следующий день: прогноз синоптиков на 8 мая