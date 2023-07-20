Думал, что он пилот-камикадзе: идентифицировали оккупанта, погибшего при падении Су-25

В Краснодарском крае 17 июля разбился российский штурмовик Су-25. Пилот штурмовика успел катапультироваться, однако все равно "взял билет" на концерт Кобзона.

OSINT-расследователь Иракли Комахидзе сообщил, что российским летчиком, потерпевшим катастрофу на Су-25 в Краснодарском крае, оказался Тимур Хисматуллин из Татарстана. Пилоту 8 июля исполнилось 27 лет и спустя несколько дней он погиб.

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Российский пилот попал в катастрофу якобы во время "тренировочного полета". Штурмовик оккупанта упал в Азовское море.

"Сослуживцы говорят, что перед вылетом Хисматуллин смотрел фильм "Мидвэй" (Midway) и так проникся деталями, что в какой-то момент ему показалось, что он пилот-камикадзе японского торпедоносца морской авиации Mitsubishi G4M и его миссия атаковать авианосец USS Enterprise. .", – говорится в сообщении.

Также OSINT-расследователь Иракли Комахидзе опубликовал несколько фотографий погибшего российского пилота.



Тимур Хисматуллин посередине / Фото взято из телеграмму OSINT Georgia



Тимур Хисматуллин / Фото взято с телеграмму OSINT Georgia

В Азовское море упал Су-25: что известно