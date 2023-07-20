Думал, что он пилот-камикадзе: идентифицировали оккупанта, погибшего при падении Су-25
Источник:OSINT Georgia
В Краснодарском крае 17 июля разбился российский штурмовик Су-25. Пилот штурмовика успел катапультироваться, однако все равно "взял билет" на концерт Кобзона.
OSINT-расследователь Иракли Комахидзе сообщил, что российским летчиком, потерпевшим катастрофу на Су-25 в Краснодарском крае, оказался Тимур Хисматуллин из Татарстана. Пилоту 8 июля исполнилось 27 лет и спустя несколько дней он погиб.
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В преддверии падения Су-25 пилот отпраздновал день рождения
Российский пилот попал в катастрофу якобы во время "тренировочного полета". Штурмовик оккупанта упал в Азовское море.
"Сослуживцы говорят, что перед вылетом Хисматуллин смотрел фильм "Мидвэй" (Midway) и так проникся деталями, что в какой-то момент ему показалось, что он пилот-камикадзе японского торпедоносца морской авиации Mitsubishi G4M и его миссия атаковать авианосец USS Enterprise. .", – говорится в сообщении.
Также OSINT-расследователь Иракли Комахидзе опубликовал несколько фотографий погибшего российского пилота.
Тимур Хисматуллин посередине / Фото взято из телеграмму OSINT Georgia
Тимур Хисматуллин / Фото взято с телеграмму OSINT Georgia
В Азовское море упал Су-25: что известно
- Во время падения Су-25 пилот успел катапультироваться, когда самолет начал терять высоту. Хисматуллин упал в воду, сломал себе обе ноги и чуть не утонул.
- Пилота еще живым успели вытащить спасатели и без сознания доставили на берег. Российский пилот реанимирован в скорой, однако он в конце концов погиб.
- По данным СМИ, Хисматуллин был командиром штурмовой эскадрильи. За авиакатастрофой наблюдали десятки людей, которые отдыхали в тот момент на пляже.
- Реакции очевидцев были довольно странными, ведь они не бросились спасать пилота, а были в восторге от шоу, которое увидели. Пропагандисты возмутились, что пилот тонул в течение 8 минут и за это время ему никто не пришел на помощь.