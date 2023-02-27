Во время ночной атаки "Шахидами" в Хмельницком раздались взрывы

Российские военные в ночь на 27 февраля атаковали Украину дронами-камикадзе. Известно, что во время этого в Хмельницком раздались взрывы.

Местные власти пообещали впоследствии сообщить детали. Известно лишь о том, что в Хмельницком во время атаки дронами раздались взрывы.

Смотрите также В Киеве и области – тревога: есть угроза атаки беспилотниками, работает ПВО

В Хмельницком – взрывы

Глава ОВА Сергей Гамалий в 02:17 сообщил, что в Хмельницком раздался взрыв. Он пообещал, что впоследствии предоставит все детали. Призвал жителей области беречь себя и не покидать укрытий.

02:22 поступило сообщение от городского головы Александра Симчишина. Он заявил, что взрыв произошел на территории общины. Мэр Хмельницкого отметил, что деталями поделится впоследствии и напомнил, что воздушная тревога все еще продолжается.

02:34. Сергей Гамалий отметил, что в Хмельницком раздался повторный взрыв.

03:13 мониторинговая группа Monitor сообщила о третьем взрыве в Хмельницком. Это подтвердил глава ОВА.

Враг ночью атакует дронами

Вкратце пройдемся хронологией ночной атаки дронами-камикадзе Украины. Началась она поздно вечером и продолжается по состоянию на 02:30.