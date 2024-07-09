Во время ночных разборов завалов в Киеве найдено тело мальчика

Россия нанесла очередной террористический удар по Киеву утром 8 июля. Утром 9 июля в ГСЧС сообщили, что количество жертв в результате вражеского удара возросло.

В частности, ночью в Шевченковском районе Киева из-под завалов достали тело мальчика. Сейчас продолжается ликвидация последствий на 3-х локациях.

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Что известно о жертвах и пострадавших в результате атаки по Киеву

В ГСЧС сообщили, что во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе города найдено тело мальчика.

Там добавили, что в результате атаки по Киеву 8 июля, погибли 27 человек, среди них – 4 ребенка. Также известно о 117 пострадавших, спасти удалось 7 человек.

Разбор завалов продолжается на 3-х локациях до сих пор. К ликвидации последствий вражеского обстрела привлечено 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС.

Разбор завалов в Киеве / Фото ГСЧС

Заметим, что по словам Владимира Зеленского, в результате российской атаки было повреждено около 100 объектов, среди которых детские больницы и жилые дома. Президент призвал мир к реакции и подчеркнул, что "сочувствие – это не оружие".