Во время новой атаки над Одесской областью сбили 4 "Шахида"
Источник:Максим Марченко
Россияне в очередной раз атаковали Украину, в частности Одесскую область, иранскими беспилотниками. Однако в областной военной администрации региона сообщили, что Воздушным силам удалось сбить четыре "Шахида".
В пятницу, 10 февраля, около 20:00 началась третья за день волна российского террора. Оккупанты запустили немало иранских дронов-камикадзе по Одесской области и другим городам, однако Вооруженные Силы не дремлют.
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Захватчики целились в энергоинфраструктуру
Собственно, о сбивании БпЛА сообщил в 21:05 глава ОВА Максим Марченко. Он поблагодарил подразделениям противовоздушной обороны, которые всегда на страже украинского неба и в очередной раз доказали свой профессионализм.
Наши подразделения противовоздушной обороны в небе над Одесской областью ликвидировали четыре дрона-камикадзе "Шахид", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры,
– говорится в сообщении чиновника.
Массированная атака 10 февраля: что нужно знать
- В течение дня Россия обстреливала критическую инфраструктуру нашего государства и пыталась погрузить граждан в темноту. Заметим, что о первых взрывах стало известно около 10:00.
- Кроме того, следует сказать, что две вражеские ракеты типа "Калибр", которые оккупанты запустили с Черного моря, ворвались в воздушные просторы Румынии и Молодовы. Важно, что Румыния является страной-членом НАТО и все ожидали немедленной реакции от Североатлантического союза на этот инцидент.
- Однако уже можно смело констатировать, что к решительным действиям со стороны Запада ситуация не привела. На официальном уровне в Румынии заявили, что ракета якобы пролетела в 35 километрах от границы и не находилась над территорией их государства.
- В то же время в Воздушных силах есть другая позиция по этому вопросу. Спикер Юрий Игнат пообещал, что в недалекой перспективе Украина предоставит все доказательства того, что ракеты действительно ворвались в воздушное пространство Румынии. Также он констатировал, что это уже третий раз, когда российские воздушные цели фиксируют над Молдовой.