Во время новой атаки над Одесской областью сбили 4 "Шахида"

Россияне в очередной раз атаковали Украину, в частности Одесскую область, иранскими беспилотниками. Однако в областной военной администрации региона сообщили, что Воздушным силам удалось сбить четыре "Шахида".

В пятницу, 10 февраля, около 20:00 началась третья за день волна российского террора. Оккупанты запустили немало иранских дронов-камикадзе по Одесской области и другим городам, однако Вооруженные Силы не дремлют.

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Захватчики целились в энергоинфраструктуру

Собственно, о сбивании БпЛА сообщил в 21:05 глава ОВА Максим Марченко. Он поблагодарил подразделениям противовоздушной обороны, которые всегда на страже украинского неба и в очередной раз доказали свой профессионализм.

Наши подразделения противовоздушной обороны в небе над Одесской областью ликвидировали четыре дрона-камикадзе "Шахид", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры,

– говорится в сообщении чиновника.

Как распознать полет иранского дрона-камикадзе / Картинка 24 Канала

Массированная атака 10 февраля: что нужно знать