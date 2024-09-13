Впервые более чем за год: во время обмена домой вернулась часть азовцев

Командир Патронатной службы Азова, основательница и руководительница БФ "Ангелы Азова" Елена Толкачева сообщила о том, что в Украину во время обмена вернули часть азовцев. Это 15 военных, преимущественно женщины. К сожалению, большая часть "Азова" все еще в плену.

15 военнослужащих, которые были в составе полка "Азов" НГУ, возвращаются домой после более двух лет плена. "Азовцы" попали на обмен впервые за долгое время. Это преимущественно женщины.

Еще с мая и июля 2023 года, когда из Турции вернулись командиры "Азова", не происходило никаких крупных обменов.

Недавно глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что приоритетом в будущих обменах пленными с Российской Федерацией будут тяжело раненые, женщины, и все, кто защищал "Азовсталь".

Каждый и каждая, кто выдержал плен, получили очень тяжелый и травматический опыт. Поэтому Патронатная служба "Ангелы Азова" берет под свою опеку военных, которые прошли через плен, и будет обеспечивать их лечение, реабилитацию и восстановление.

Для каждой семьи, которая сегодня увидит и услышит голос своего родного человека, это - самый счастливый момент с февраля 2022 года.

Но мы должны дальше бороться за всех тех воинов "Азова", которые до сих пор в плену России.

Поэтому я еще раз обращаюсь к Международному комитету Красного Креста, Организации Объединенных Наций, дипломатов всех стран и руководителей всех религиозных конфессий: верните всех защитников Мариуполя домой!