Сторонники экс-премьер-министра Пакистана Имрана Хана утверждают, что тот получил ранение в ногу. Случилось это во время покушения на него.

Вооруженный мужчина пытался убить политика во время его выступления на митинге в Вазирабаде. Как сообщили журналисты из Sky News, после этого экс-премьера срочно увезли с места нападения.

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Что произошло на митинге

Известно, что Имран Хан еще в апреле настаивал на проведении новых выборов после отстранения от власти. И на нынешних митингах по всей стране он произносил не менее пылкие речи. Во время них он призывал провести досрочные выборы в стране и добивался радикальных изменений.

Чтобы услышать его речь, собралась большая толпа. И после того, как экс-премьер назвал журналистке Sky News протесты мирными, произошла стрельба. Предполагается, что Имран Хан был ранен в левую ногу.

Пострадавшие были доставлены в машину скорой помощи... сильная паника... люди спешат. Никто не мог понять, что происходит,

– сказала журналистка Sky News Линч.

Сторонники политика уверены, что инцидент – это результат неудачного покушения на убийство.

Впоследствии в СМИ стало известно, что ранили по меньшей мере четырех человек, а также среди пострадавших заметили лидера партии PTI Фейсала Джаведа.

Имран Хан и Фейсал Джавед получили ранения. Пуля попала в голень Имрана Хана. Оба были доставлены в больницу для лечения,

– сказал спикер PTI Фавад Чаудри.

Что известно об Имране Хане

Имран Хан был первым премьер-министром Пакистана с 18 августа 2018 года до 10 апреля 2022 года. Именно в апреле этого года Парламент страны выразил вотум недоверия Хану, за это проголосовали 174 из 342 депутатов. Однако сам премьер-министр это голосование не признал. Более того, он намекал, что к его отстранению от власти прикладывают руку США, которым якобы не нравится его дружба с Россией и Китаем. Однако сам премьер-министр не давал никаких доказательств своим словам. Американские власти на это отреагировали достаточно резко и назвали заявления "необоснованными выдумками".

Также Имран Хан имел тесные связи с российским режимом и был в России в день ее полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Имран Хан критиковал и администрацию США Джорджа Буша-младшего за ее "войны против террора". То есть критиковал все шаги Штатов, которые предпринимались для минимизации опасности терроризма в мире.