Во время тревоги по баллистике взрыв прогремел на Сумщине

Вечером 16 июля в Украине объявили тревогу. В Сумской области слышали звук взрыва.

24 Канал собирает, что известно об этом.

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Что известно о взрывах на Сумщине вечером 16 июля?

Корреспонденты Суспильного в 17:29 сообщили о взрыве в Шостке. На Сумщине тревогу объявили в 17:23, и она продолжается. Она связана с угрозой баллистики.

Воздушные силы и мониторы также написали, что в районе Шостки находятся вражеские разведывательные БПЛА.

Взрыв прогремел в пределах Шосткинского района Сумской области. Предварительно, была применена одна баллистическая ракета "Искандер-М",

– сообщил телеграм-канал monitor.

Мониторинговые сообщества информировали, что баллистическая угроза была из Воронежа и Брянска.

В большинстве областей быстро дали отбой, но не на Сумщине.

Где сейчас тревога в Украине

24 Канал оперативно пишет в своем телеграм-канале об обстрелах Украины.

Пока не известно, есть ли последствия обстрела Шостки.