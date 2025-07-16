Во время тревоги по баллистике взрыв прогремел на Сумщине
- 16 июля на Сумщине во время тревоги прогремел взрыв, предположительно, от баллистической ракеты "Искандер-М".
- Сообщалось о вражеских разведывательных БПЛА в районе Шостки.
Вечером 16 июля в Украине объявили тревогу. В Сумской области слышали звук взрыва.
24 Канал собирает, что известно об этом.
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Что известно о взрывах на Сумщине вечером 16 июля?
Корреспонденты Суспильного в 17:29 сообщили о взрыве в Шостке. На Сумщине тревогу объявили в 17:23, и она продолжается. Она связана с угрозой баллистики.
Воздушные силы и мониторы также написали, что в районе Шостки находятся вражеские разведывательные БПЛА.
Взрыв прогремел в пределах Шосткинского района Сумской области. Предварительно, была применена одна баллистическая ракета "Искандер-М",
– сообщил телеграм-канал monitor.
Мониторинговые сообщества информировали, что баллистическая угроза была из Воронежа и Брянска.
В большинстве областей быстро дали отбой, но не на Сумщине.
Где сейчас тревога в Украине
24 Канал оперативно пишет в своем телеграм-канале об обстрелах Украины.
Пока не известно, есть ли последствия обстрела Шостки.