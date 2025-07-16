24 Канал збирає, що відомо про це.

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Що відомо про вибухи на Сумщині увечері 16 липня?

Кореспонденти Суспільного о 17:29 повідомили про вибух у Шостці. На Сумщині тривогу оголосили о 17:23, і вона триває. Вона пов'язана із загрозою балістики.

Повітряні сили та монітори також написали, що в районі Шостки перебувають ворожі розвідувальні БпЛА.

Вибух пролунав в межах Шосткинського району Сумської області. Попередньо, було застосовано одну балістичну ракету "Іскандер-М",

– повідомив телеграм-канал monitor.

Моніторингові спільноти інформували, що балістична загроза була з Воронежа та Брянська.

У більшості областей швидко дали відбій, але не на Сумщині.

Де зараз тривога в Україні

24 Канал оперативно пише у своєму телеграм-каналі про обстріли України.

Наразі не відомо, чи є наслідки обстрілу Шостки.