Тревожная ночь: на Харьковщине выпустили более 10 ракет, взрывы слышали и в Николаеве
В Харькове и Николаеве снова раздались взрывы. Они прозвучали в городах после объявления воздушной тревоги.
В Харьковской и Николаевской областях объявили о воздушной тревоге. По данным местных, взрывы прогремели в областных центрах.
Читайте также российские летчики, выпускавшие ракеты по Украине, готовятся сдавать свое командование
В двух украинских городах раздались взрывы
Воздушную тревогу в Николаевской области объявили ориентировочно в 02:02 15 августа, а в Харьковской области в 02:50.
В Николаеве раздаются взрывы,
– сообщило Суспільне.
Взрывы в Николаеве раздались в 02:44, а в Харькове в 02:50 фактически одновременно с сообщением о тревоге.
россияне выпустили по Харькову более 10 ракет
По данным местного телеграмм-канала "Харьков Life", россияне выпустили по городу и области 12 ракет.
"Кроме ракет, россияне бьют из артиллерии!" – говорится в сообщении.
Также добавили, что оккупанты запустили по городу 4 ракеты, а все остальные ударили по области. Только в 03:16 в Харьковской области объявили об отбое воздушной тревоги.
россияне выпустили ракеты по Харьковщине: смотрите видео
Последние новости об обстреле Харьковщины: коротко
- В ночь на 14 августа российские оккупанты били ракетами по объекту критической инфраструктуры под Харьковом. Глава Харьковской ОВА Виталий Синегубов сообщил, что тогда оккупанты атаковали Змиевскую общину и ранили 3 человека.
- 13 августа Синегубов объяснил, что в результате последних обстрелов Харьковщины враги ранили 13-летнего мальчика. Предварительно, его состояние было тяжелым.
- В этот же день последствия обстрела показал мэр Харькова Игорь Терехов. Он рассказал, что враги повредили колледж, коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, а обломками вырубили несколько троллейбусов.
Смотрите также – в сети показали прямое попадание в автомобиль в Харькове: видео