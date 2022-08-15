Тревожная ночь: на Харьковщине выпустили более 10 ракет, взрывы слышали и в Николаеве

15 августа 2022 , 02:55
Читати новину українською

В Харькове и Николаеве снова раздались взрывы. Они прозвучали в городах после объявления воздушной тревоги.

В Харьковской и Николаевской областях объявили о воздушной тревоге. По данным местных, взрывы прогремели в областных центрах.

Читайте также российские летчики, выпускавшие ракеты по Украине, готовятся сдавать свое командование

В двух украинских городах раздались взрывы

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили ориентировочно в 02:02 15 августа, а в Харьковской области в 02:50. 

В Николаеве раздаются взрывы,
– сообщило Суспільне

Взрывы в Николаеве раздались в 02:44, а в Харькове в 02:50 фактически одновременно с сообщением о тревоге. 

россияне выпустили по Харькову более 10 ракет

По данным местного телеграмм-канала "Харьков Life", россияне выпустили по городу и области 12 ракет. 

"Кроме ракет, россияне бьют из артиллерии!" – говорится в сообщении. 

Также добавили, что оккупанты запустили по городу 4 ракеты, а все остальные ударили по области. Только в 03:16 в Харьковской области объявили об отбое воздушной тревоги. 

россияне выпустили ракеты по Харьковщине: смотрите видео

 

Последние новости об обстреле Харьковщины: коротко

Смотрите также – в сети показали прямое попадание в автомобиль в Харькове: видео

 

 

Автор: Діана Квасневська