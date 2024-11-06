Четкое лидерство президента Трампа и визит в Будапешт: основное из обращения Зеленского

Зеленский обратился к украинцам в день выборов президента США. Украинский лидер сказал, что Киеву важно было слышать слова Дональда Трампа о мире благодаря силе.

США и весь мир выиграют, если принципом политики 47-го президента США будут слова о мире благодаря силе, пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

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Что сказал Зеленский о победе Трампа

Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах.

Недаром так часто теперь вспоминают Рональда Рейгана – люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни. И для нас это жизнь без российской агрессии и с сильными Соединенными Штатами, с сильной Украиной, с сильными союзниками. Мы в этом году говорили уже с президентом Трампом и по телефону в июле, и лично на встрече в сентябре, и это были хорошие разговоры,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что есть взаимодействие на уровне команд. Также Владимир Зеленский заверил, что:

Украина ценит двухпартийную поддержку Соединенных Штатов;

говорил с Трампом обо всех пунктах Плана победы на встрече в Нью-Йорке, на встречах в Вашингтоне – в Конгрессе и в Белом доме.

"И по обороне, и по экономике, и по будущему после войны мы имеем потенциал для более крепкого сотрудничества. Это то, что сделает и Украину, и Америку, и весь свободный мир более успешными", – заверил Зеленский.

Президент посетит Будапешт

Владимир Зеленский 7 ноября будет с визитом в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества. Президент рассказал, что его пригласил премьер Венгрии, которая председательствует в Европейском совете, и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Это уже пятый саммит в том формате. Первый был в Чехии, второй – в Молдове, затем в Испании, Великобритании. Теперь – Венгрия. Я благодарю за приглашение. И мы будем обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров. Будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами,

– пояснил президент.

Он добавил, что 6 ноября:

провел совещания с премьером Денисом Шмыгалем – по нашей текущей работе и ключевым вопросам стойкости;

говорил со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком – относительно действий и законодательной, и исполнительной ветвей власти;

Александром Камышиным – о работе в "оборонке", поставках для фронта и перспективных вещах.

Президент также отметил, что ему доложил главком Александр Сырский, и поблагодарил всех украинских воинов, которые выполняют боевые задачи в Курской области. Ведь 6 ноября – уже три месяца со дня начала Курской операции. Зеленский добавил, что мир увидел, что Украина может менять траекторию этой войны так, чтобы виновные в войне почувствовали давление.