Во взрыве в оккупированном Донецке боевики обвинили украинский беспилотник

После того, как 9 ноября в оккупированном Донецке прогремел взрыв, боевики начали активно искать "украинских диверсантов". Для этого оккупанты перекрыли прилегающие улицы, по всему Донецку тщательно обыскивают автомобили и прохожих.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

24 канал сообщал, что по предварительным данным, взрыв в Донецке прогремел из-за того, что неизвестные выстрелили из огнемета "Шмель" в здание по улице Розы Люксембург, 54, где когда-то был Донецкий научный центр НАН Украины.

Однако некоторые сепаратисты уже поспешили распространить фейки, что якобы во всем виноват украинский БПЛА, который сбросил в районе взрыва 2 заряда, один из которых не взорвался,

– говорится в сообщении.

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Что происходит в Донецке после взрыва