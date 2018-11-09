01:38
10 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський шпіонаж. "Подарунок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:37, 9 листопада
      Вєсті.UA. Модняча Луценко. Злиття Бойка з Рабіновичем
      Вєсті.UA
      20:04, 9 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      У вибуху в окупованому Донецьку бойовики звинуватили український безпілотник

      269 Читать новость на русском
      Вибух у Донецьку 9.11.18
      Вибух у Донецьку 9.11.18 / Ілюстративне фото

      Після того, як 9 листопада в окупованому Донецьку прогримів вибух, бойовики почали активно шукати "українських диверсантів". Задля цього окупанти перекрили прилеглі вулиці, по всьому Донецьку ретельно обшукують автомобілі і перехожих.

      Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.

      24 канал повідомляв, що за попередніми даними, вибух у Донецьку прогримів через те, що невідомі вистрілили з вогнемета "Джміль" у будівлю по вулиці Рози Люксембург, 54, де колись був Донецький науковий центр НАН України.

      Водночас деякі сепаратисти вже поспішили розповсюдити фейки, що нібито у всьому винен український БПЛА, який скинув у районі вибуху 2 заряди, один з яких не вибухнув,
      – мовиться у повідомленні.

      Дивіться також: Українські бійці ліквідували бойовиків-розвідників на Донбасі: вражаюче відео

      Донецьк вибух бойовики українські диверсанти безпілотник
      Що відбувається в Донецьку після вибуху

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Вибух авіація Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Выборы в США: начнут ли демократы настоящую войну з Трампом
      9 листопада , 23:05 Выборы в США: начнут ли демократы настоящую войну з Трампом
      Іван Яковина
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      9 листопада , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      5 листопада , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      Головні новини 9 листопада: Порошенко не відпустив Луценка у відставку, Лещенко потрапив у ДТП
      9 листопада , 22:22 Головні новини 9 листопада: Порошенко не відпустив Луценка у відставку, Лещенко потрапив у ДТП
      Почему транзит газа через Украину так важен
      9 листопада , 22:00 Почему транзит газа через Украину так важен
      Блог Медіа
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Прогноз погоди на 6 жовтня: у всій Україні буде сонячно та по-осінньому тепло
       6 жовтня , 09:31
      Яких новобранців-контрактників набирають у підрозділ швидкого реагування Нацгвардії
       11 березня 2016 , 07:05
      Наставника Шахтаря запросили на форум елітних тренерів УЄФА, Зідана та Гвардіолу – ні
       28 серпня , 18:24
      Головні новини футболу 8 жовтня: визначилися претенденти на "Золотий м'яч-2018", Україна розпочала підготовку до Італії
       9 жовтня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук