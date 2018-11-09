У вибуху в окупованому Донецьку бойовики звинуватили український безпілотник

Після того, як 9 листопада в окупованому Донецьку прогримів вибух, бойовики почали активно шукати "українських диверсантів". Задля цього окупанти перекрили прилеглі вулиці, по всьому Донецьку ретельно обшукують автомобілі і перехожих.

Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.

24 канал повідомляв, що за попередніми даними, вибух у Донецьку прогримів через те, що невідомі вистрілили з вогнемета "Джміль" у будівлю по вулиці Рози Люксембург, 54, де колись був Донецький науковий центр НАН України.

Водночас деякі сепаратисти вже поспішили розповсюдити фейки, що нібито у всьому винен український БПЛА, який скинув у районі вибуху 2 заряди, один з яких не вибухнув,

– мовиться у повідомленні.

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Що відбувається в Донецьку після вибуху