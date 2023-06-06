Вода добралась до Херсона: микрорайон Корабел обесточен, скоро там отключат газ

6 июня 2023, 08:51
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Роман Мрочко

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС в Херсоне обесточили один микрорайон. Это касается Корабела.

Так, в микрорайоне Корабел затопило частные дома и гаражи. Сейчас вода продолжает прибывать.

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В Херсоне обесточили микрорайон

Как рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, микрорайон Корабел в Херсоне обесточили в целях безопасности.

Кроме этого, через несколько часов также будет отключено газоснабжение.

Глава Херсонского облсовета Самойленко также подтвердил, что в Херсоне частично подтапливается микрорайон Корабел. Однако в городе – нет критической ситуации.

СМИ показали, как выглядит район Нефтегавани в микрорайоне Корабел Херсона. Затоплены частные дома и гаражи. Вода продолжает прибывать.

Что происходит в микрорайоне Корабел Херсона: смотрите видео

Подрыв Каховской ГЭС 6 июня: что известно

  • По словам президента Владимира Зеленского, российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли.
  • Глава ОП Андрей Ермак назвал подрыв Каховской ГЭС очередным военным преступлением российских террористов.
  • Сейчас Владимир Зеленский собирает срочное заседание СНБО.
  • Местный житель Каховки рассказал, что был только один взрыв – после этого Каховская ГЭС "посыпалась как карточный дом".
  • Ряд населенных пунктов Херсона уже полностью или частично затоплены. Об этом сообщила советница главы ОП Дарья Заровна.
  • Также появилась информация, что, вероятно, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы ГЭС. Пока официальной информации на этот счет нет.
  • В ОП назвали этот случай "экоцидом". Также в ведомстве показали последствия подрыва ГЭС и что там происходит.
  • Отметим, что через 5 часов вода достигнет критического уровня. В настоящее время началась эвакуация жителей опасных районов.
  • Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр.
  • Дмитрий Кулеба назвал подрыв россиянами Каховской ГЭС, "пожалуй, величайшей технологической катастрофой в Европе за десятилетие". Также он добавил, что действия оккупантов поставили под угрозу жизни тысяч мирных жителей.
  • Кстати, на правом берегу Херсона развернут техногенный штаб в ОВА. В результате подрыва Каховской ГЭС, в первую очередь, пострадает Левый берег, поскольку он географически ниже, сообщила Наталья Гуменюк.

Автор: Софія Ковнір