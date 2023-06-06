Вода добралась до Херсона: микрорайон Корабел обесточен, скоро там отключат газ

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС в Херсоне обесточили один микрорайон. Это касается Корабела.

Так, в микрорайоне Корабел затопило частные дома и гаражи. Сейчас вода продолжает прибывать.

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В Херсоне обесточили микрорайон

Как рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, микрорайон Корабел в Херсоне обесточили в целях безопасности.

Кроме этого, через несколько часов также будет отключено газоснабжение.

Глава Херсонского облсовета Самойленко также подтвердил, что в Херсоне частично подтапливается микрорайон Корабел. Однако в городе – нет критической ситуации.

СМИ показали, как выглядит район Нефтегавани в микрорайоне Корабел Херсона. Затоплены частные дома и гаражи. Вода продолжает прибывать.

Что происходит в микрорайоне Корабел Херсона: смотрите видео

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