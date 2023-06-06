Вода добралась до Херсона: микрорайон Корабел обесточен, скоро там отключат газ
Источник:Роман Мрочко
Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС в Херсоне обесточили один микрорайон. Это касается Корабела.
Так, в микрорайоне Корабел затопило частные дома и гаражи. Сейчас вода продолжает прибывать.
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В Херсоне обесточили микрорайон
Как рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, микрорайон Корабел в Херсоне обесточили в целях безопасности.
Кроме этого, через несколько часов также будет отключено газоснабжение.
Глава Херсонского облсовета Самойленко также подтвердил, что в Херсоне частично подтапливается микрорайон Корабел. Однако в городе – нет критической ситуации.
СМИ показали, как выглядит район Нефтегавани в микрорайоне Корабел Херсона. Затоплены частные дома и гаражи. Вода продолжает прибывать.
Что происходит в микрорайоне Корабел Херсона: смотрите видео
Подрыв Каховской ГЭС 6 июня: что известно
- По словам президента Владимира Зеленского, российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли.
- Глава ОП Андрей Ермак назвал подрыв Каховской ГЭС очередным военным преступлением российских террористов.
- Сейчас Владимир Зеленский собирает срочное заседание СНБО.
- Местный житель Каховки рассказал, что был только один взрыв – после этого Каховская ГЭС "посыпалась как карточный дом".
- Ряд населенных пунктов Херсона уже полностью или частично затоплены. Об этом сообщила советница главы ОП Дарья Заровна.
- Также появилась информация, что, вероятно, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы ГЭС. Пока официальной информации на этот счет нет.
- В ОП назвали этот случай "экоцидом". Также в ведомстве показали последствия подрыва ГЭС и что там происходит.
- Отметим, что через 5 часов вода достигнет критического уровня. В настоящее время началась эвакуация жителей опасных районов.
- Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр.
- Дмитрий Кулеба назвал подрыв россиянами Каховской ГЭС, "пожалуй, величайшей технологической катастрофой в Европе за десятилетие". Также он добавил, что действия оккупантов поставили под угрозу жизни тысяч мирных жителей.
- Кстати, на правом берегу Херсона развернут техногенный штаб в ОВА. В результате подрыва Каховской ГЭС, в первую очередь, пострадает Левый берег, поскольку он географически ниже, сообщила Наталья Гуменюк.