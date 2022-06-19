Вода превратилась в болото: в оккупированной Кирилловке море зацвело и позеленело
Источник:"РИА Мелитополь"
Российские военные повлекли за собой экологическую катастрофу в Украине, из-за чего уже цветет даже Азовское море. Теперь вода в Азовском море напоминает болото.
Желающих искупаться в Азовском море почти нет
Во временно оккупированной Кирилловке в Запорожской области в Азовское море снова вернулись водоросли. Вода в море сильно зацвела, теперь похожа на болото.
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Хотя на календаре уже 19 июня, однако желающих искупаться в Азовском море не так уж много. Людей отталкивает грязь в море, которое повлекло за собой действия русских оккупантов.
Местные СМИ опубликовали видео и фотографии с пляжа в оккупированной Кирилловке, что подтверждает загрязненность Азовского моря.
Видео Азовского моря в оккупированной Кирилловке
Пустой пляж в Кирилловке / Фото "РИА Мелитополь"
На пляже в Кирилловке почти нет людей / Фото "РИА Мелитополь"
Азовское море в Кирилловке / Фото "РИА Мелитополь"
В Бердянске пляжи тоже пустые
Не лучше ситуация во временно оккупированном Бердянске. На Бердянской косе летом 2022 года из-за российской агрессии отдыхать некому.
Несмотря на жару и теплое море, пляжи полностью пустые.
Видео пустого пляжа в Бердянске
Из-за россиян в Азовском море погибает фауна
- В акватории Азовского моря жители разрушенного россиянами Мариуполя наблюдают начало мора рыбы , в частности, дельфинов. Как отмечают специалисты, такие явления возможны в море только в период аномальной жары в июле.
- Температура воздуха пока значительно ниже, поэтому можно сделать вывод о наличии болезни в морской воде. Скорее всего, мор рыбы обусловлен российской агрессией против Украины.
- Добавим, что находиться на пляжах очень небезопасно. Недавно в Бердянске местные жители зафиксировали на камеру мощный взрыв в порту возле пляжа.
- В Мариуполе оккупационные власти призвали местных жителей ходить на пляжи, однако недавно возле Азовского моря погибли два человека. Трагический инцидент произошел на пляже "Песчаный" рядом с Мариупольским портом. Из-за взрыва российской мины скончался 8-летний мальчик .
- Впоследствии кафиры запретили купание в Азовском море якобы из-за разминирования. Однако законно избранные мариупольские власти заявили, что россияне напуганы эпидемией холеры.