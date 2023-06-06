Вода уже в центре Новой Каховки, там плавают лебеди: жуткие фото и видео катастрофы
Источник:"Украинская правда"
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС затапливает город Новая Каховка. В результате подрыва разрушена не только проезжая часть дамбы, но и сама Каховская ГЭС.
Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что на 6:30 утра были подтоплены зоопарк "Сказочная дубрава", летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко, затоплены кафе, детская площадка в городе.
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Россияне глушат сигнал, чтобы люди не могли получить информацию
Также в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены лодочная станция, яхт-клуб, подошла вода и к Днепровскому проспекту.
Подрыв ужасный, потому что он коснулся не только проезжей части, дамбы, к сожалению, взорвана сама Каховская ГЭС, то есть машинный зал. Разрушения носят техногенный характер – объем воды достаточно большой на данный момент падает,
– сказал мэр Новой Каховки.
По словам Коваленко, сейчас трудно получить информацию из города, ведь есть перебои с интернетом. Он считает, что россияне начали глушить сигнал, чтобы люди оставались в информационном вакууме.
Дом культуры в Новой Каховке / Фото из сети
Мэр также добавил, что последние месяцы Каховская ГЭС не производила электроэнергию.
Вода прибывает в Новую Каховку: смотрите видео
Также в сети публикуют видео, что возле Дома культуры в Новой Каховке уже плавают лебеди.
В Новой Каховке плавают лебеди: смотрите видео
Подрыв Каховской ГЭС: что нужно знать
- Утром 6 июня ОК "Юг" сообщило, что российские военные взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР МО, подрыв произошел около 2:30 ночи. В то же время Офис генпрокурора информирует, что оккупанты взорвали греблю в 3:00.
- Движение "Атеш" сообщает, что Каховскую ГЭС взорвал 1 батальон 205 мотострелковой бригады.
- На правобережье Херсонской области идет эвакуация. По состоянию на 10 утра уже эвакуировано 742 человека. Вода быстро прибывает в населенные пункты, расположенные у реки Днепр.
- Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
- В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
- В Энергоатоме заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется. Также из-за подрыва дамбы, как утверждают в ВСУ, оккупированный Крым рискует остаться без воды на годы.