Загрязнение реки Десна: где обнаружили самые плохие пробы воды

По состоянию на 11 сентября загрязнение реки Десна достигло села Ладинка на Черниговщине. Самые неблагоприятные показатели зафиксированы вблизи и на территории областного центра.

Сейчас зафиксировано улучшение качества воды в реке Сейм в Черниговской области. Также на Сумщине ситуация с водой улучшается.

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Воды рек на Черниговщине остаются загрязненными

При визуальном осмотре (реки Десна – 24 Канал) загрязнение фиксируется точечно и не имеет однородного характера. Запах уменьшается по сравнению с рекой Сейм, на воде наблюдается погибшая рыба, которая поднимается со дна реки. Ниже по течению – признаки загрязнения не фиксируются,

– пишет Минприроды.

По прогнозам Укргидрометцентра, загрязнение может достичь Киевской области в период с 14 по 16 сентября. Однако скорость его продвижения снизилась, как и концентрация загрязняющих веществ в русле реки Десна.

Важно! Из-за загрязнения реки Десна Киев может остаться без основного источника может остаться без основного источника снабжения питьевой воды, что составляет 70% подготовленной воды для города.

"Худшие значения основных показателей загрязнения на реке Десна фиксируются в пунктах селе Боромики и городе Чернигов", – добавляет Минприроды.

Между тем в Сумской области также наблюдается тенденция к улучшению качества воды в реке Сейм.