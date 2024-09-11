Наразі зафіксовано покращення якості води у річці Сейм у Чернігівській області. Також на Сумщині ситуація з водою покращується.

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Води річок на Чернігівщині залишаються забрудненими

При візуальному огляді (річки Десна – 24 Канал) забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. Запах зменшується порівняно з річкою Сейм, на воді спостерігається загибла риба, яка підіймається з дна річки. Нижче по течії – ознаки забруднення не фіксуються,

– пише Міндовкілля.

За прогнозами Укргідрометцентру, забруднення може досягти Київської області у період з 14 по 16 вересня. Однак швидкість його просування знизилася, як і концентрація забруднюючих речовин у руслі річки Десна.

Важливо! Через забруднення річки Десна Київ може залишитися без основного джерела постачання питної води, що становить 70% підготовленої води для міста.

"Найгірші значення основних показників забруднення на річці Десна фіксуються у пунктах селі Боромики та місті Чернігів", – додає Міндовкілля.

Тим часом у Сумській області також спостерігається тенденція до покращення якості води у річці Сейм.