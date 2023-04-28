В Ровенской области водитель оскорбил военного: ему вручили повестку и анонсировали увольнение
Источник:Суспильне
По словам очевидцев, в Ровенской области водитель автобуса грубо разговаривал с вошедшим в транспортное средство военнослужащим. Впоследствии мужчине вручили повестку.
В среду, 26 апреля, одна из пассажирок автобусного рейса "Селец — Дубровица — Ровно" Людмила Главацкая решила дать огласки инциденту, произошедшему во время общения водителя маршрутки и украинского защитника. Впоследствии журналисты связались с ТЦК, чтобы подтвердить, действительно ли водитель получил повестку.
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Что известно
По словам женщины, военный в форме подсел в автобус в Сарнах. У защитника в руках были свертки и рюкзак, поэтому он сказал, что деньги передаст через определенное время, ведь не может их достать.
Что вы думаете? Водитель грубым, наглым голосом сказал: "Нет, давай сейчас, я вам не доверяю". Военный тихонько поставил свои пакеты, снял рюкзак, достал деньги, заплатил и тихонько сел на задних местах в маршрутке,
– написала свидетельница.
Вместе с тем она отметила, что у военного почти всю дорогу на глазах были слезы. Также она констатировала, что боец как раз ехал домой после второго ранения.
В комментарии журналистам спикер областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова подтвердила, что этому водителю действительно впоследствии была вручена повестка.
Этот документ предусматривает обязательность прихода в центр комплектации, а затем прохождение медицинского осмотра для определения пригодности для мобилизации.
Кроме того, начальник областного департамента инфраструктуры Федор Мисюра сообщил СМИ, что имел разговор с перевозчиком, который пообещал ему, что уволит скандального водителя.
Скандалы и повестки
- Отметим, что с начала объявления общей военной мобилизации в Украине – то есть от 24 февраля 2022 года – регулярно получают огласку скандалы или просто "странные истории", связанные с вручением повесток и в целом темой мобилизации.
- Скажем, иногда представители ТЦК применяют насилие во время вручения документа. В частности, появилось видео из Черкасс, на котором видно, что четыре человека в военной форме, вероятно, избивают мужчину, которому хотят вручить повестку.
- На это реагировал глава Минобороны Алексей Резников. Он отметил, что такие действия определенных работников центров комплектования недопустимы. По его словам, в законодательстве четко прописана процедура вручения повесток.