В Ровенской области водитель оскорбил военного: ему вручили повестку и анонсировали увольнение

По словам очевидцев, в Ровенской области водитель автобуса грубо разговаривал с вошедшим в транспортное средство военнослужащим. Впоследствии мужчине вручили повестку.

В среду, 26 апреля, одна из пассажирок автобусного рейса "Селец — Дубровица — Ровно" Людмила Главацкая решила дать огласки инциденту, произошедшему во время общения водителя маршрутки и украинского защитника. Впоследствии журналисты связались с ТЦК, чтобы подтвердить, действительно ли водитель получил повестку.

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Что известно

По словам женщины, военный в форме подсел в автобус в Сарнах. У защитника в руках были свертки и рюкзак, поэтому он сказал, что деньги передаст через определенное время, ведь не может их достать.

Что вы думаете? Водитель грубым, наглым голосом сказал: "Нет, давай сейчас, я вам не доверяю". Военный тихонько поставил свои пакеты, снял рюкзак, достал деньги, заплатил и тихонько сел на задних местах в маршрутке,

– написала свидетельница.

Вместе с тем она отметила, что у военного почти всю дорогу на глазах были слезы. Также она констатировала, что боец как раз ехал домой после второго ранения.

В комментарии журналистам спикер областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова подтвердила, что этому водителю действительно впоследствии была вручена повестка.

Этот документ предусматривает обязательность прихода в центр комплектации, а затем прохождение медицинского осмотра для определения пригодности для мобилизации.

Кроме того, начальник областного департамента инфраструктуры Федор Мисюра сообщил СМИ, что имел разговор с перевозчиком, который пообещал ему, что уволит скандального водителя.

Скандалы и повестки