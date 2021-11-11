Неадекватно вел себя: водитель внедорожника, сбивший детей в Харькове, кричал, что не виноват

По словам очевидцев, водитель сразу после ДТП кричал и пытался доказать, что он не виноват. В сети к тому же появилось видео до аварии, где видно, что Toyota Land Cruiser странно едет по дороге. Он уверенно пересекает несколько полос вопреки правилам дорожного движения.

Авария произошла днем 11 ноября. Водитель внедорожника буквально "снес" 13-летних мальчика и девочку.

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Кричал и неадекватно вел себя

Двое очевидцев, работавших в магазине неподалеку от места ДТП, рассказали, что водитель вел себя неадекватно. Он кричал и пытался доказать, что он не виноват.

Ругался мужчина в ответ к прохожим, которые задавали много вопросов. По словам девушек, возле места аварии собралось очень много людей.

Странно ехал по дороге

Странное поведение водителя заметили и на дороге еще до аварии. В телеграме Magnolia TV публикуют видео, где видно, как Toyota нарушает правила дорожного движения. Он едет по встречной, а потом самовольно пересекает еще несколько полос.

Как Toyota перед аварией странно ездит по дороге: видео

Жуткое ДТП в Харькове: детали

11 ноября элитный Toyota Land Cruiser сбил 13-летних парня и девушку, которые переходили дорогу на зеленый.

Девочку отбросило после удара, а парень попал под передний бампер.

Владелец Toyota протащил школьника несколько метров, после чего остановился.

На место происшествия вызвали медиков скорой. Они срочно госпитализировали детей в больницу.