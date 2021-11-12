Водитель работал первый день: в Луцке маршрутка въехала в жилой дом
Источник:"Суспільне"
В Луцке маршрутка с пассажирами въехала в жилой дом. В результате ДТП водителя госпитализировали в местное медицинское учреждение.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Дубновской около 12:00 часов 12 ноября. Об этом сообщил напарник водителя автобуса №1.
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Водитель работал первый день
Он сегодня первый день, как сел на этот маршрут. Я утром ему все показал, рассказал о маршруте. Автобус недавно был на техосмотре. Это человеческий фактор, просто человеку стало плохо,
– рассказал Павел.
В свою очередь пресс-секретарь патрульной полиции области Валентина Мельник проинформировала, что, по предварительным данным, мужчина не справился с управлением из-за ухудшения самочувствия.
В Луцке маршрутка въехала в жилой дом / "Суспільне"
Маршрутка въехала в дом
В результате удара в жилой дом в маршрутке разбились зеркала и треснуло лобовое стекло.
- Женщина, проживающая на первом этаже, общаться отказалась, сославшись на плохое самочувствие из-за эмоционального потрясения.
- Ее соседка, 90-летняя Ольга Купай рассказала, что на момент аварии была дома, на улицу вышла, потому что услышала звук удара.