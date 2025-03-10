В Днепре водитель Tesla сбил военнослужащего ТЦК: открыто уголовное производство

В Днепре водитель Tesla наехал на военнослужащего ТЦК. На нарушителя открыто уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Днепровский областной ТЦК и СП. 10 марта в Днепре во время оповещения военнообязанных произошла авария с участием водителя автомобиля Tesla, который сбил военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Водитель Tesla наехал на сотрудника ТЦК в Днепре

По предварительной информации, водитель, который не имел при себе никаких военно-учетных документов, агрессивно вел себя и приказал военнообязанным сесть в авто, но был остановлен сотрудниками полиции.

В ответ на это водитель толкнул одного из сотрудников ТЦК, а затем, резко стартуя, сбил другого, который оказался на капоте автомобиля.

Пострадавший военнослужащий получил телесные повреждения, его состояние сейчас оценивается как стабильное, жизни угрозы нет. Открыто уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение. В то же время в необычном инциденте указано, что пострадавший, находясь на капоте, оставался спокойным и даже курил сигарету.

