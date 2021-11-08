Водитель въехал в дерево: на Волыни в аварии погибли 3 человека
Источник:"Суспільне"
На Волыни в Луцком районе водитель автомобиля во время движения не придерживался безопасной скорости и въехал в дерево. В результате на месте происшествия погибли 3 человека
Об этом рассказала инспектор сектора коммуникации Нацполиции Волыни Марина Балдич. Инцидент произошел 7 ноября примерно в 20:00 на дороге между селами Романов и Верхивка.
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Во время движения 32-летний лучанин на автомобиле Volkswagen Golf не справился с управлением и въехал в дерево. Сейчас следователи выясняют, с какой скоростью двигался водитель.
По данным правоохранителей, в автомобиле находились еще 2 пассажиров, которые также погибли. Их личности еще не установили.
Тела погибших доставили на экспертизу. Там будут выяснять, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.Обратите внимание! Полиция начала уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, повлекшее гибель нескольких человек.
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