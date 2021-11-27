Такое решение 27 ноября вынес Киевский районный суд Харькова. Подозреваемый признал свою вину в аварии, которая унесла жизни 3 человек.

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Какова была позиция прокуроров

60 дней в СИЗО без права внесения залога – это самый большой срок, на котором настаивала прокуратура. Там предупреждали о разных рисках. Предполагали, что на свободе подозреваемый сможет влиять на свидетелей, скрываться от следствия или даже совершить другое правонарушение.

Заявление стороны защиты

Адвокат водителя грузовика Андрей Стеценко. Он не возражал против содержания под стражей. Впрочем, не согласился с тем, что подозреваемый может снова нарушить закон. Якобы его подзащитный уже совершил особо тяжкое преступление, в результате которого погибли 3 человека.

Он полностью раскаивается и приносит свои соболезнования родственникам погибших. Он полностью будет отбывать наказание, которое ему назначит суд,

– заверил адвокат.

Что водитель говорит о наркотиках

Отметим, что в организме водителя грузовика обнаружили опиаты и каннабиноиды. Однако в суде подозреваемый утверждал, что на момент аварии не находился под действием наркотиков. Якобы действительно употреблял их, но раньше, за 2 дня до трагедии. "Прошу прощения у родственников погибших. Я сильно каюсь. Что случилось, то случилось", – отметил он.

Обратите внимание! На допросе подозреваемый не смог объяснить, как произошла авария. Он не объяснил, почему проигнорировал красный сигнал светофора.

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