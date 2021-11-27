Таке рішення 27 листопада ухвалив Київський районний суд Харкова. Підозрюваний визнав свою провину в аварії, яка забрала життя 3 людей.

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Якою була позиція прокурорів

60 днів у СІЗО без права внесення застави – це найбільший строк, на якому наполягала прокуратура. Там попереджали про різні ризики. Припускали, що на волі підозрюваний зможе впливати на свідків, переховуватися від слідства чи навіть вчинити інше правопорушення.

Заява сторони захисту

Адвокатом водія вантажівки є Андрій Стеценко. Він не заперечував проти тримання під вартою. Втім, не погодився з тим, що підозрюваний може знову порушити закон. Мовляв, його підзахисний вже вчинив особливо тяжкий злочин, внаслідок якого загинули 3 людей.

Він повністю кається й приносить свої співчуття родичам загиблих. Він повністю буде відбувати покарання, яке йому призначить суд,

– запевнив адвокат.

Що водій каже про наркотики

Зазначимо, що в організмі водія вантажівки виявили опіати та канабіноїди. Проте суді підозрюваний стверджував, що на момент аварії не перебував під дією наркотиків. Мовляв, справді вживав їх, але раніше, за 2 дні до трагедії. "Перепрошую у родичів загиблих. Я сильно каюсь. Що трапилося, те трапилося", – зазначив він.

Зверніть увагу! На допиті підозрюваний не зміг пояснити, як трапилася аварія. Він не пояснив, чому проігнорував червоний сигнал світлофора.

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