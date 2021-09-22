Водителя Сергея Шефира уже прооперировали: в каком он состоянии

Во время покушения на первого помощника президента Сергея Шефира пострадал его водитель. Сейчас он в больнице и его уже прооперировали.

О состоянии здоровья раненого рассказал глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. На брифинг пришел также сам помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир.

Интересно "Квартал 95", "Сваты" и "Слуга народа": чем занимался друг Зеленского, авто которого обстреляли

В каком состоянии пострадавший водитель Шефира

Обстрел пришелся на левую часть авто: особенно пострадала водительская часть. Впрочем, даже получив ранение, водитель Шефира продолжил движение и проехал еще около 5 километров.

После того, как приехала полиция, водитель смог поехать на место обстрела, чтобы указать на конкретное место ведения огня. И только после этого пострадавшего забрали в больницу. Сейчас его жизнь не под угрозой.

Только что прооперировали водителя. Его жизни действительно ничего не угрожает,

– рассказал глава МВД.

Полиция уже открыла уголовное дело по квалификации "покушение на жизнь двух и более людей".

Смотрите брифинг полиции по покушению на Сергея Шефира

Главное об обстреле авто Сергея Шефира