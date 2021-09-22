Водителя Сергея Шефира уже прооперировали: в каком он состоянии
Источник:24 канал
Во время покушения на первого помощника президента Сергея Шефира пострадал его водитель. Сейчас он в больнице и его уже прооперировали.
О состоянии здоровья раненого рассказал глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. На брифинг пришел также сам помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир.
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В каком состоянии пострадавший водитель Шефира
Обстрел пришелся на левую часть авто: особенно пострадала водительская часть. Впрочем, даже получив ранение, водитель Шефира продолжил движение и проехал еще около 5 километров.
После того, как приехала полиция, водитель смог поехать на место обстрела, чтобы указать на конкретное место ведения огня. И только после этого пострадавшего забрали в больницу. Сейчас его жизнь не под угрозой.
Только что прооперировали водителя. Его жизни действительно ничего не угрожает,
– рассказал глава МВД.
Полиция уже открыла уголовное дело по квалификации "покушение на жизнь двух и более людей".
Смотрите брифинг полиции по покушению на Сергея Шефира
Главное об обстреле авто Сергея Шефира
- Произошло нападение около 10 утра 22 сентября на трассе между селами Круглик и Ходосовка.
- В авто Audi первого помощника Владимира Зеленского выпустили не менее 10 пуль.
- По предварительной информации полиции, его обстреляли из автомата.
- Сам Сергей Шефир травм не получил.
- Нападавшие с места обстрела скрылись. Сейчас их ищут: правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
- В Офисе Президента считают обстрел террористическим актом. Его цель – якобы запугать власть Украины.