Жуткий водяной смерч вышел на побережье Флориды: видео, которое стоит увидеть

Жителей американского штата Флорида изрядно испугал жуткий водяной смерч. Он появился посреди дня в океане и начал стремительно двигаться к берегу.

В сети появилось несколько кадров, на которых видно как бурлит ненастье.

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Очевидцы заявили, что водяной смерч обрушился на пляж Голливуда. Случилось это примерно 21 апреля в 12:45. Стихийное бедствие изрядно испугало людей. Посетители пляжа рассказали, что песок разлетался во все стороны, но наконец стихия стихла.

Я никогда этого не видел. Я приезжаю сюда с 1986 года. Я никогда не видел такого за всю свою жизнь,

– сказал один из свидетелей.

Другая свидетельница событий отметила, что все началось далеко в океане, но стремительно приближалось. Впечатляет, но водяной смерч не нанес серьезных разрушений. Более того, синоптики предупредили лишь о кратковременном ухудшении погоды.

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Жуткий водяной смерч: смотрите видео

Заметим, что торнадо, смерчи и ураганы для США не редкость. Из-за географического положения они там встречаются довольно часто. К примеру, в начале апреля стихия, пронесшаяся через южные и средне-западные регионы США, разрушала все на своем пути и уносила жизнь.

Сначала сообщали о более 20 человек, у которых стихия унесла жизнь. Однако уже скоро количество жертв возросло до 32. По имеющимся данным, по меньшей мере 5 человек погибли в Арканзасе. Тела обнаружили спасатели во время разборки завалов, повлекших торнадо в пятницу, 31 марта.