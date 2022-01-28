"Водкой – это было бы неплохо": в Госдепе США посмеялись над "Северным потоком-2"

28 января 2022 , 11:02
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Источник:

Государственный департамент США

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время брифинга 27 января пошутила по поводу российского газопровода "Северный поток-2". Она заметила, что сейчас это кусок металла на дне океана и им можно прокачивать что угодно, хоть водку.

Таким образом, она отреагировала на вопросы журналиста на брифинге в четверг, 27 января.

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Обращаясь к представительнице Госдепа США, журналист Мэтт Ли отметил, что строительство газопровода уже завершилось и он готов к прокачке чего угодно – газа, оливкового масла или водки.

Водка – это было бы неплохо,
– пошутила Нуланд.

В то же время представитель Госдепа не согласилась с тем, что "Северный поток-2" полностью готов к эксплуатации. Нуланд напомнила, что газопровод не протестирован и не сертифицирован в Германии. Также она заверила, что Соединенные Штаты добьются остановки газопровода "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину.

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Автор: Альона Захарова