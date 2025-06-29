За месяц более 90 человек, в том числе дети, погибли на воде, – ГСЧС

С наступлением теплого времени года учащаются случаи гибели людей на воде. Статистика несчастных случаев является ужасной, особенно за последнее мест.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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В Украине утонули более 90 человек за месяц

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что с начала года на водоемах погибли 467 человек. Вода несет чрезвычайную опасность, если не соблюдать правила отдыха и забывать об осторожности.

Отправляясь к водоемам, будьте крайне осмотрительны и ответственны! Ни один отдых на воде не стоит вашей жизни! Не пренебрегайте правилами безопасности,

– отметили спасатели.

Статистика показывает, что только за неделю на воде погибли 9 человек, из них – 2 ребенка. Два несчастных случая произошло в Харьковской области. Во время купания в реке исчез 13-летний мальчик. Через некоторое время в реке обнаружили его тело. Также 11-летний ребенок утонул на реке Лопань 25 июня. Она пошла к реке с подругой без сопровождения взрослых. Ребенок купался в месте, где это было запрещено, и, к сожалению, погиб.

С начала года вода унесла жизни 28 детей, 8 из них погибли за июнь. 98 человек в целом спасатели достали из водоемов за этот месяц. Такие цифры, по словам ГСЧС, свидетельствуют о чрезвычайной опасности.

Напоминаем, если вы стали свидетелем того, как тонет человек – сразу же звоните спасателям по телефону 101. Быстрая реакция на чрезвычайную ситуацию может спасти чью-то жизнь.