Водолазы нашли тело третьего рыбака, утонувшего в Черном море

Спасатели наконец-то нашли тело рыбака, пропавшего еще 22 ноября. Погибшего обнаружили в Черном море возле острова Березань на глубине 6 метров.

Чтобы достать тело, понадобились усилия 9 спасателей. Они подняли погибшего рыбака на поверхность и транспортировали на берег.

Важно В Черном море перевернулась лодка с людьми: есть жертвы и пропавший без вести

Также со дна спасатели достали алюминиевую лодку, которую доставили на берег.

Используя резиновые лодки AQUASTAR-400 и "Колибри" с привлечением 9 спасателей, тело мужчины подняли на поверхность и транспортировали на берег.

– рассказали в ГСЧС.

Известно, что тело мужчины 1967 года рождения и лодку обнаружили водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели нашли тело третьего рыбака / Фото ГСЧС

Что известно о трагедии

Утром 22 ноября местный рыбак сообщил дежурному отделу пограничной службы "Очаков" о том, что нашел перевернутую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились 3 человека.

Спасатели на резиновой лодке AQUASTAR-400 добрались до места трагедии, подобрали тела погибших 1949 и 1961 года рождения и транспортировали их на берег. Также продолжались поиски третьего мужчины.

Предварительно, лодка перевернулась из-за шторма, зафиксированного 22 ноября в том регионе.

Спасатели подчеркнули, что при сильных порывах ветра и в туманную погоду не стоит выходить на воду. Людей призывают всегда обращать внимание на информацию синоптиков о штормовых предупреждениях.