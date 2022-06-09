Об этом рассказал начальник оперативного управления Главного управления НГУ Алексей Надточий, сообщает 24 канал.

Внимание Россияне хотят овладеть Херсонщиной и Николаевом, а затем выйти в Одессу, – Генштаб

Отмечают, что военные регулярно обследуют реку Днепр на предмет взрывоопасных предметов и затонувшей российской техники.

Во время одного из таких исследований водолазы подняли со дна водоема русский вертолет.

Водолазы подняли со дна Киевского водохранилища российский вертолет Ми-35М вооруженных сил России. В кабине находились тела членов экипажа и вооружения. Боекомплект вертолета не был использован,

– сообщил Надточий.

Правоохранитель добавил, что поднятый вертолет станет очередным доказательством военных преступлений России против Украины.

Обратите внимание! За более чем 3 месяца полномасштабной войны украинские воины фактически уничтожили целую вражескую бригаду. Так, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери.

Участие в "спецоперации" на территории нашего государства принимали примерно 1800 военнослужащих этой бригады.

Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 200 российских захватчиков. Общее количество уже достигло 31 700 штук.