С водометами и слезоточивым газом: полиция в Словении разогнала антиковидний митинг

В Словении прошел митинг людей против карантинных ограничений. В акции принимают участие около 10 тысяч протестующих.

Митинг закончился беспорядками с правоохранителями. Полиция водометами разогнала словенцев. Также использовали слезоточивый газ.

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В ответ протестующие бросали в стражей порядка бутылки и другие предметы. Полиция уже второй раз за месяц так разгоняет людей.

Что требуют протестующие

Тысячи людей несли плакаты с надписью "Остановить коронавирусный фашизм" и "Свобода". Они протестуют для того, чтобы уравнять права людей, которые вакцинировались, и которые не сделали этого.

Я здесь ради будущего, будущего своих детей, будущих поколений. Потому что это безумие нужно прекратить,

– заявила протестующая.

Одной из причин выхода людей на улицу стало приостановление использования вакцины Johnson & Johnson. Поводом для этого стала смерть 20-летней женщины, которая вакцинировался этим препаратом.

Девушка умерла из-за кровоизлияния в мозг и сгустков крови. Это произошло через несколько дней после прививки.

Митинг в Словении: смотрите видео

Правоохранители разгоняют митингующих: смотрите видео

Последние митинги против COVID-ограничений: что известно

В Австралии антикарантинний протест перерос в столкновения с полицией. Правоохранители применяли слезоточивый газ.

В Стамбуле тысячи людей протестовали против карантинных ограничений, требуя не нарушать их права.

На нескольких улицах Нидерландов собрались митингующие, которые недовольны "коронавирусная пропусками".

Ситуация с коронавируса в Словении