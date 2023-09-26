Избил до потери сознания: ДБР завершило расследование в отношении военкома с Полтавщины

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование бывшего начальника Диканского отдела Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он с двумя другими военными избил до обморока своего подчиненного.

Отмечают, что руководителю районного ТЦК не нравилось, как подчиненный старший лейтенант исполняет должностные обязанности. Чтобы исправить ситуацию, военком решил провести "воспитательную работу". Избил в обморок

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Избиения спланировали

В марте 2023 года чиновник договорился с главным сержантом и солдатом, непосредственным руководителем которых был пострадавший, около полуночи они подъехали к дому старшего лейтенанта и вызвали его по телефону на разговор.

После спора в ход последовали кулаки. Военком стал избивать старшего лейтенанта, далее к нему присоединились двое других военных. Большинство ударов пришли в туловище и голову. Потерпевшего продолжали избивать даже тогда, когда он уже лежал на земле.

Мужчина на время потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. Скорую для военного вызвали соседи, увидев его в беспомощном состоянии,

– сообщили в ДБР.

В больнице лейтенанту диагностировать многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную ушиб головы и рваную рану уха.

Что чревато нападающим

Бывшего Диканского военкома, которого после инцидента перевели в Машевский терцентр комплектования, обвиняют в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения. Военкома могут заключить в тюрьму на срок до 12 лет.

Двое других участников нападения, переведенных в другие места службы, обвиняются в причинении телесных повреждений и совершении других насильственных действий в отношении начальника. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.