В России "военкор" предложил теракты под украинским флагом на важных для КНР объектах

Российские пропагандисты продолжают удивлять своим цинизмом и безрассудством. На этот раз один из так называемых российских военкоров предложил совершить новый теракт "под украинским флагом".

Россиянин таким образом призвал "взорвать" важный объект для Китая, который является партнером России. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Почему в России предлагают "теракт" под флагом Украины на объекте КНР

Идею с "терактом" под украинским флагом на объекте важном для КНР предложил "военкор" издания "Комсомольская правда" Дмитрий Стешин.

Оккупант в своем телеграм-канале выразил недовольство тем фактом, что китайские предприятия поставляют комплектующие для беспилотников, которые активно используют в войне, как России, так и Украине.

На взгляд россиянина, Китай нужно заставить давлением поставлять компоненты для беспилотников только России. Таким образом Стешин предложил план теракта на российско-китайском газопроводе "Сила Сибири".

Если бы я был “Черным властелином планеты”, сделал бы такое, в англо-саксонской традиции: дрон, из китайских компонентов, в "желто-голубой окраске", запустил в "Силу Сибири",

– рассказал оккупант.



Стешин предлагает циничный теракт под "украинским флагом" на объекте КНР / Скриншот 24 Канала

Предложенный Стешиным теракт под "украинским флагом" имеет целью повлиять на правительство Китайской Народной Республики с целью введения запрета на поставки китайскими предпринимателями важных для Украины компонентов для производства БпЛА.

Стоит отметить, что газопровод "Силу Сибири" предназначен для транспортировки природного газа из Республики Саха (Якутия) в дальневосточные страны, в частности в Китай.